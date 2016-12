Salon

Un stand Inria-PME à la 15ième édition du Forum 4i

La Vitrine Technologique du Forum 4i® met en scène des projets innovants issus des laboratoires de recherche rhônalpins. La Vitrine Technologique 2012 sera l’occasion d’illustrer concrètement les liens existants entre start-ups, PME et laboratoires rhônalpins et de promouvoir les innovations issues de partenariats PME-Etablissements de recherche. Date : 3/05/2012

3/05/2012 Lieu : Centre de congrès du World Trade Center Grenoble

Le Laboratoire Informatique de Grenoble et l'équipe WAM d'Inria présenteront IXE, un système de navigation sur mobile ne nécessitant pas d'infrastructure et configurable pour piétons et vélos. IXE supporte l'interrogation de l’environnement en réalité augmentée. De part son interface multimodale (audio, haptic, graphique), il offre un support à l'accessibilité pour tout type de handicap. N'utilisant pas le GPS mais seulement les capteurs embarqués dans le mobile, il est économe en énergie et permet les déplacements IO (indoor-outdoor) de longue durée. L'utilisateur peut créer ses propres trajets en utilisant la cartographie libre OpenstreetMap. IXE fonctionne sur tout type de mobile et est basé sur des technologies issues du web. Son cœur est composé de deux moteurs extensibles interactifs, l'un pour l'interface audio, haptic ou visuelle, l'autre pour la navigation à l'estime et sa correspondance avec la carte, ce qui permet une reconfiguration rapide pour des applications extrêmement variées. Les secteurs d'applications sont multiples : collectivités (accessibilité des bâtiments, salons, etc.), déplacements doux urbains ou à la campagne, visites culturelles, autonomie des personnes handicapées.

