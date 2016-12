Salon

Deux stands Inria-PME à la 14ième édition du Forum 4i

La Vitrine Technologique du Forum 4i® met en scène des projets innovants issus des laboratoires de recherche rhônalpins. La Vitrine Technologique 2011 sera l’occasion d’illustrer concrètement les liens existants entre start-ups, PME et laboratoires rhônalpins et de promouvoir les innovations issues de partenariats PME-Etablissements de recherche. Date : 19/05/2011

19/05/2011 Lieu : Centre de congrès du World Trade Center Grenoble

TECHNOSENS et l’Inria présenteront E-lio, un système de communication simplifié, ainsi que le projet RecVis, dans le cadre d’un partenariat transfert Inria/TECHNOSENS actuellement suivi et soutenu par la Direction du Transfert de l’Inria et le CRI Grenoble RA. Les acteurs, en plus de l'utilisateur majoritaire, gravitant autour du système peuvent être multiples ; E-lio propose à chacun des interfaces différentes et adaptées à leur activité. Ce système intègre déjà un logiciel de détection et de suivi de visage. Une nouvelle fonctionnalité de reconnaissance de visage, permettra à partir de 2012 de faire économiser de façon automatique quelques étapes d'identification des personnes. La nouvelle fonction de reconnaissance, associée à un classifieur performant, viendra compléter les fonctions actuelles de traitement d’images. Le produit s’adresse aux personnes en quête d’un outil de communication simple et adapté à leur situation. Il répond plus spécifiquement aux besoins des personnes ne souhaitant pas ou ne pouvant pas utiliser un ordinateur, ainsi qu’aux personnes âgées, handicapées ou rencontrant une perte d'autonomie progressive.

HILABS, l’Inria et Grenoble-INP présenteront la technologie Eyelight®, permettant de rendre toute surface tactile avec une précision et une réactivité encore inégalée. Baptisée « Ubicity - la vitrine tactile intelligente », la solution phare de la société Hilabs se présente comme un concept global qui transforme les vitrines dʼun point de vente en canal média tactile intelligent. Il est désormais possible pour les marques et les enseignes de commencer leur relation avec leurs clients potentiels directement depuis la rue, grâce à un média ludique, attractif, mais néanmoins non-intrusif. La technologie primée par l’observatoire NetExplorateur 2010 a été reconnue comme l’une des initiatives les plus prometteuses du numérique au monde. Domaines d’application: agences immobilières, banques / assurances, pharmacies, agences de voyage... et tout secteur dont la politique commerciale repose sur les commerces de proximité.

lire la suite

Localisation

Mots-clés : Forum 4i Inria Grenoble Rhône-Alpes Hilabs Technosens Grenoble