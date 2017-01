Forum Méthodes Formelles

FMF - Forum méthodes formelles : "Méthodes formelles et cybersécurité"

Les méthodes formelles de développement représentent un énorme potentiel pour faire progresser la productivité et la qualité intrinsèque des développements de logiciels embarqués et de leurs outils de développement et de vérification. Date : 31/01/2017

31/01/2017 Lieu : Inria Grenoble Rhône Alpes - Grand Amphitéâtre

Inria Grenoble Rhône Alpes - Grand Amphitéâtre Organisateur(s) : Cette conférence est organisée par Aerospace Valley et Minalogic, et accueillie par Inria Grenoble Rhône-Alpes.

Ce cycle de conférences/forum vous présente les fondements théoriques de ces méthodes, mais surtout un état de l’art et de la pratique, pour démystifier, échanger, et pourquoi pas monter des projets pour “passer à l’acte” ? Les intervenants seront à la fois des scientifiques et universitaires les plus compétents dans ces domaines, et des utilisateurs “de terrain” qui ont déjà pratiqué ces méthodes et vous livreront leurs retours d’expérience.

PROGRAMME

Accueil

08h45 -08H55 Accueil des participants

08h55-09h00 « Courte introduction à la journée »

Agusti Canals (CS Communication & Systèmes, Toulouse, France)

Exposé Introductif

09h00-10h00 « Formal methods for software security »

Thomas Jensen (Inria Rennes - Bretagne Atlantique/IRISA, Rennes, France)

Session sur les malwares

10h00-10h30 « Détection des codes malveillants par analyse morphologique »

Jean Yves Marion (université de Lorraine, Loria, Nancy, France)

Jean Yves Marion (université de Lorraine, Loria, Nancy, France) 10h30-11h00 « Besoins industriels, techniques utiles et problèmes ouverts »

Sarah Zennou (Airbus, Suresnes, France)

11h00-11h30 : Pause café



Session vulnérabilités logicielles

11h30-12h00 « Combinaison analyse statique et dynamique pour la détection de failles »

Marie-Laure Potet (IMAG, Grenoble, France)

Marie-Laure Potet (IMAG, Grenoble, France) 12h00-12h30 « Outils innovants pour la sécurité logicielle : la plate-forme Frama-C »

Julien Signoles (CEA-LIST, Saclay, France)

12h30-14h00 : Pause repas



14h00-14h30 « Smarter fuzzing using sound and precise static analyzers »

Pascal Cuoq (TrustInSoft, Orsay, France)

Pascal Cuoq (TrustInSoft, Orsay, France) 14h30-15h00 « Contribution de l’analyse statique à la SSI : un exemple pour l'avion connecté »

Emmanuel Ledinot (Dassault Aviation, Saint-Cloud, France)

Session micronoyaux et protocoles

15h00-15h30 « Développement certifié : techniques, défis, maintenance »

Timothy Bourke (INRIA, Paris, France)

15H30-16H00 : Pause café



16h00-16h30 « Validation formelle de protocoles de sécurité, et application au vote électronique de Scytl pour les élections en Suisse »

Mathieu Turuani (Loria, Nancy, France)

Table Ronde

16H30-17h15 : « Quelles collaborations académie/industrie pour la sécurité ? »

animée par Jean Yves Marion (Université de Lorraine, Loria, Nancy, France)

Mots-clés : Aerospace valley Systèmes critiques Minalogic Méthodes formelles Cybersécurité Inria research centre Grenoble - Rhône-Alpes