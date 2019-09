Médiation scientifique

Fête de la science : zoom sur le numérique

Cette année, dans le cadre de la Fête de la science, les scientifiques du centre de recherche Inria Grenoble Rhône-Alpes accueillent les élèves de collèges le jeudi 10 et le vendredi 11 octobre pour leur proposer un parcours de découverte autour des sciences du numérique. Date : 10/10/2019 au 11/10/2019

10/10/2019 au 11/10/2019 Lieu : Inria - 655 Avenue de l'Europe - 38330 Montbonnot Saint-Martin

Au programme :

Parcours A : Ateliers Cryptologie et Connaissance

Parcours B : Ateliers Informatique Débranchée et Vie Privée

Parcours A

Cryptologie

Découvrez comment protéger des messages contre des oreilles indiscrètes et comment les espions cassent des codes secrets. Un parcours semé d’énigmes cryptographiques qui permet d'aborder les notions d'algorithme de chiffrement et de déchiffrement ainsi que de découvrir la cryptanalyse et les connexions avec les mathématiques.

Connaissance

En tant qu’êtres humains comment faisons-nous pour nous comprendre ? Par la simple coopération, il est possible de se faire une idée de la connaissance de l’autre. C’est, en particulier ainsi, que l’on apprend une langue étrangère : on a sa propre langue et on cherche à faire correspondre les mots, les catégories. Mais pouvez-vous imaginer comment un ordinateur voit le monde ? Comment fait-il évoluer sa représentation du monde en fonction de son expérience ?

Au travers du jeu Class ?, nous aborderons les notions de classification et de représentation des connaissances. Nous essayerons de déterminer comment en se trompant et en se corrigeant les ordinateurs peuvent apprendre à voir le monde différemment.

Parcours B

Vie privée

Vers un habitat intelligent... mais fortement indiscret : la maison connectée sous l’angle de la vie privée



Parallèlement au développement d’Internet, les citoyens sont devenus de plus en plus exposés aux fuites de données personnelles dans leur vie numérique. Cela a commencé avec le traçage lors de l’utilisateur lors de sa navigation sur le web depuis un ordinateur, puis les services gratuits (par ex. la messagerie ou la cartographie) proposés par certains géants d’Internet. L'arrivée des smartphones a alors largement renforcé cette tendance : la collecte de données a connu un accroissement non seulement en volume mais également en sensibilité, du fait du caractère intrusif des données disponibles. L’arrivée des objets connectés que nous sommes invités à acheter et déployer dans nos foyers est un nouvel élément de cette tendance. Derrière leur apparence anodine, des éco-systèmes complexes sont en train d’être mis en place derrière faisant intervenir de nombreux acteurs aux modèles économiques variés.

Cet atelier fera le point de la situation, en lien avec les travaux menés au sein du projet IOTics sur cette thématique.

Informatique débranchée

Trop souvent, lorsque l’on parle d’informatique, on pense à l’ordinateur utilisé comme outil. Pourtant, dans les entrailles de cette machine se cache un domaine scientifique très vaste, dont les ramifications dépassent largement l’ordinateur et son fonctionnement. Avec le projet "sciences manuelles du numérique" , nous vous proposons d’explorer la science informatique en retirant l’ordinateur ! Découvrez l’algorithmique, au travers d’une série d’activités ludiques introduisant des notions fondamentales de l’informatique par le biais d’un support matériel quotidien, pour apprendre avec les mains.

