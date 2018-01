Le numérique s'invite dans l'habitat

Rétrospective 2017

En 2017, Inria a placé ses 50 ans sous le signe de la prospective et de l’intelligence collective, persuadé que le monde numérique de demain sera celui que nous aurons dessiné ensemble. Cybersécurité, simulation médicale, villes et habitats intelligents, renforcement des liens industriels... Les sciences du numérique dialoguent sans cesse avec les autres champs économiques et disciplines scientifiques (biologie, physique, astrophysique, etc.), et participent à l'élaboration d'un véritable patrimoine numérique tout en prenant une place centrale dans l'e-éducation. (Re)découvrez les débats menés au cours de notre événement anniversaire les 7 et 8 novembre 2017 au CENT-QUATRE, et les moments forts qui ont rythmé cette année !