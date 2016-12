Ecole de Printemps

Ecole SAMSON : la plate-forme logicielle de calcul pour les nanosciences

La première Ecole SAMSON se tiendra à l'hôtel Aquakub à Aix le Bains, du 13 au 17 Juin 2016. Date : 13/06/2016 au 17/06/2016

13/06/2016 au 17/06/2016 Lieu : Aix les Bains

Aix les Bains Organisateur(s) : Stéphane Redon

Apprenez à utiliser SAMSON, la plate-forme logicielle de calcul pour les nanosciences, ainsi que les SAMSON Elements (les modules pour SAMSON), et développez vos propres modules.

Le programme de l'école comprend des cours sur l’utilisation de SAMSON et de ses fonctionnalités de base, ainsi qu’une présentation des SAMSON Elements les plus utilisés, depuis les éditeurs simples (sélection, etc.), aux outils les plus avancés offrant des fonctionnalités complexes, par exemple la simulation interactive avec la mécanique quantique ou les champs de force GROMACS, la modélisation des nanotubes de carbone et des feuilles de graphène, le docking protéine-ligand avec Vina, l'analyse d’images microscopiques, etc.

Le programme de cette école comprend également des cours sur la mise en place du kit de développement logiciel (SDK) de SAMSON et le développement de vos propres SAMSON Elements. Dans ces présentations, vous apprendrez à développer de nouvelles apps, des champs de force, des éditeurs, des représentations visuelles, des calculs de propriétés, etc., et, quand vous le souhaiterez, comment partager vos SAMSON Elements sur SAMSON Connect.

Vous pouvez visiter https://www.samson-connect.net pour plus d'informations sur SAMSON et les SAMSON Elements, et https://project.inria.fr/samsonschool2016 pour des informations complémentaires sur l'école SAMSON qui se tiendra à Aix-les-Bains.

Mots-clés : SDK Microscopy images Protein-ligand Nanotubes Program Gromacs Nanoscience Samson