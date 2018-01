Conférences - débats

En 2018, l'équipe de recherche STEEP vous invite à assister à un nouveau cycle de conférences - débats "Comprendre et Agir" autour de la thématique : Biens vitaux et communs dans un contexte d'effondrement : quelles pistes pour préparer l'adaptation et réduire les les chocs ? Date : 15/02/2018

15/02/2018 Lieu : Inria Grenoble Rhône-Alpes

Inria Grenoble Rhône-Alpes Intervenant(s) : Alexandre Monnin, Diego Landivar

Défaire le monde ? Un programme pour l'Anthropocène , tel sera le thème de la présentation d'Alexandre Monnin et Diego Landivar.

Alexandre Monnin est philosophe, directeur Scientifique d’Origens Media Lab. Ses travaux portent, entre autres, sur l’Anthropocène et la fin du numérique ou encore la question de la coopération et des communs. Il est le fondateur du Community Group « Web We Can Afford » au sein du W3C. Il a été chercheur à l’Inria entre 2014 et 2017.

Diego Landivar est directeur et co-fondateur d’Origens Media Lab.

Avec l’Anthropocène, les perspectives d’effondrement se multiplient. Au delà du diagnostic, se pose la question de l’action qui convient dans un tel contexte. Que faire face à une telle perspective ? Comment, notamment, repenser la place et les finalités de la recherche ? Pour répondre à ces questions, nous avons lancé l’initiative Closing Worlds. Au-delà de l’innovation à tout crin mais aussi de la décroissance – que l’effondrement met en crise, nous proposons un programme destiné à répondre en pratique à la question “Comment atterrir ?”.

Les conférences - débats "Comprendre et agir" éclairent les questions de sociétés pour agir sur notre monde.

Elles s’adressent à tous, citoyens et chercheurs, et se fixent pour but de mettre en évidence dans un langage accessible, les connaissances scientifiques pointues et les questionnements éthiques pour participer à la décision et pour agir ensemble sur un monde partagé.

L’exposé de 30 à 45 minutes est suivi d’un débat avec le public.

