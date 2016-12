Conférence

Conférence Computers, Privacy & Data Protection

Pour sa 7ème édition, la conférence "Computers, Privacy & Data Protection" (CPDP) se déroulera à Bruxelles du 22 au 24 janvier. Date : 22/01/2014 au 24/01/2014

22/01/2014 au 24/01/2014 Lieu : Bruxelles, Halles de Schaerbeek

Cette conférence est un lieu d’échange entre monde académique, praticiens, législateurs et décisionnaires européens qui viennent y discuter et étudier des problématiques liées à la sécurité informatique, la protection des données et aux dimensions légales qu’elles entraînent.

Une journée sera notamment consacrée au consentement en matière de vie privée, et présidée par Daniel LE METAYER chercheur Inria.

Jeudi 23 janvier 2014 : To consent or not to consent ?

