Avancées récentes en Théorie de l'Information et Théorie du Codage

Inria et GDR-ISIS organisent une réunion le mardi 24 novembre 2015 à Lyon sur les Avancées récentes en Théorie de l'Information et Théorie du Codage. Date : 24/11/2015

24/11/2015 Lieu : Bibliothéque Marie Curie de l’INSA de Lyon, Amphithéâtre Emilie du Châtelet, 31 Avenue Jean Capelle, 69100 Villeurbanne, Campus de la Doua – Université de Lyon

Bibliothéque Marie Curie de l’INSA de Lyon, Amphithéâtre Emilie du Châtelet, 31 Avenue Jean Capelle, 69100 Villeurbanne, Campus de la Doua – Université de Lyon Organisateur(s) : Samir M. Perlaza - Inria, France - Abdellatif Zaidi Laboratoire scientifique de mathématiques et d'algorithmique, Laboratoire de recherches Huawei technologies, France

La théorie de l'information du réseau étudie les limites fondamentales du stockage et de la transmission de données dans les réseaux. De plus, elle a pour objectif de développer des schémas de codage permettant d'approcher ces limites autant que possible. La naissance de la théorie de l'information du réseau remonte aux contributions initiales de Claude E. Shannon pendant la seconde moitié du 20e siècle. Depuis, nombre d'élégants résultats ont été développés pour différents modèles de réseau avec une application potentielle dans des scénarios réels. Néanmoins, cette théorie est toujours loin d'être complète.

Cet évènement organisé conjointement par Inria et le GDR-ISIS a pour objectif de réunir la communauté afin de permettre aux jeunes chercheurs et aux chercheurs expérimentés de partager les récents résultats obtenus en théorie de l'information. En particulier, cette réunion accueille des contributions dans les domaines suivants, mais ne s'y limite pas : mise en cache, stockage de données, codage d'index, canaux Gaussiens et sécurité, récupération d'énergie dans les systèmes de communication, codage de source et de canal, finite length analysis et codes polaires. Ainsi, les chercheurs et étudiants en communications, génie électrique, informatique, statistiques et mathématiques appliquées sont les bienvenus. Une place importante est également accordée à l'industrie dans cette rencontre, ainsi, les chercheurs de différentes entreprises sont également invités.

Mots-clés : Information - Signal - Image - Vision - Réseau - GDR-ISIS - Codage - Lyon