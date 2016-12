Atelier

Astrostatistique en France

Ce premier atelier d'astrostatistique, organisé pendant 2 jours à l'Institut de Planétologie et d'Astrophysique de Grenoble, a pour objectif de rassembler statisticiens et astrophysiciens pour recenser les activités du domaine en France et faciliter les échanges et collaborations dans cette discipline. Date : 8/12/2011 au 9/12/2011

8/12/2011 au 9/12/2011 Lieu : Institut de Planétologie et d'Astrophysique, Grenoble

Institut de Planétologie et d'Astrophysique, Grenoble Organisateur(s) : Didier FRAIX-BURNET, IPAG ; Florence FORBES, INRIA & LJK ; Stéphane GIRARD, INRIA & LJK ; Jean-Luc STARCK, CEA ; Charles BOUVEYRON, SAMM

Le but de cet atelier est de faire un tour d'horizon des compétences et intérêts de cette discipline réunissant astrophysiciens et statisticiens et d'organiser cette communauté pour faciliter les échanges, collaborations et formations.

Parmi les thèmes envisagés :

Analyse Statistique des données cosmologiques,

Data Mining, Réduction de dimensionnalité et Images hyperspectrales, hypercubes

Classification multivariée

Analyse spectrale et Séries temporelles

Parcimonie

Model-fitting



Toute personne concernée de près ou de loin par un problème de statistique en astrophysique ou par un développement potentiel de statistique pour l'astrophysique est invitée :

à participer à cet atelier en s'inscrivant sur le site web et en déposant un résumé et un texte court décrivant ses activités

à transmettre ses coordonnées par mail à Didier Fraix-Burnet pour constituer une liste de diffusion et recevoir les informations liées aux activités de ce domaine.

Mots-clés : Astrophysique Statistiques MISTIS project-team Grenoble Rhône-Alpes research center