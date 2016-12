Médiation Scientifique

Vanessa Peregrin - 25/09/2015

Venez fêter la science avec Inria

A l'occasion de la fête de la science 2015, venez rencontrer les chercheurs et ingénieurs d'Inria. Des animations à destination des curieux de tous âges se dérouleront un peu partout en Rhône-Alpes.

Je m’appelle Poppy !

Où : Halle Clemenceau - Boulevard Clemenceau, 38000 Grenoble

Quand : 3 et 4 octobre 2015

Je suis un robot humanoïde imprimé en 3D. Invitez-moi et je vous raconterai mes aventures…

Poppy – coquelicot en français – est un petit robot humanoïde (84 cm, 3 kg) open-source et imprimé en 3D créé par l’équipe de recherche Flowers du centre Inria de Bordeaux. C’est une plateforme robotique commune d’échange. Elle a pour but de tester différentes morphologies mécaniques et algorithmes de contrôle du robot et de partager entre utilisateurs les résultats obtenus.

Depuis l’ouverture de la plateforme, plusieurs projets ont vu le jour dans le monde entier et dans des univers très variés (recherche, art, éducation,…). Poppy arrive également dans les écoles et les FabLabs pour l’éducation au monde numérique. Dans cette présentation, nous parlerons brièvement de l’histoire de poppy, robot humanoïde open-source et imprimé en 3D .

Nous présenterons ensuite la plateforme réunissant informatique (python), électronique (arduino), « mécanique » (moteur) et fabrication (imprimante 3D).

Nous insisterons sur la partie programmation du robot en python et en scratch pour l’éducation !

Site web : poppy-project.org

Contact : stephane.ribas@inria.fr

Variations sur « la ronde »

Où : Maison Minatec - Parvis Louis Néel – 38000 Grenoble

Quand : 8 - 9 - 10 octobre 2015

Découvrez un système d’animation d’acteurs virtuels qui interprètent un dialogue sous le contrôle d’un metteur en scène qui choisit en temps réel leurs attitudes dramatiques. La démonstration est basée sur un modèle empirique des « clichés » mélodiques et gestuels qui expriment ces attitudes dramatiques. Ce dispositif permet de créer des variations autour d’un même texte choisit pour l’occasion – un extrait de « La ronde » d’Arthur Schnitzler. L’objectif de la recherche est de faciliter l’interaction entre le metteur en scène et l’acteur virtuel et de mettre l’informatique au service des artistes dans les domaines de la création théâtrale, du cinéma d’animation 3D et du jeu vidéo.

Artiste : Georges Gagneré, metteur en scène dans le collectif disacalie.net, professeur associé à l’Université Paris 8.

Chercheurs associés : Rémi Ronfard, chercheur Inria, équipe IMAGINE – Laboratoire Jean Kuntzmann. Gérard Bailly, directeur de recherche CNRS, responsable de l’équipe CRISSP du Laboratoire GIPSA-Lab. Adéla Babulescu, doctorante à l’Université Joseph Fourier.

Partenaire : LabEx PERSYVAL-Lab.

ANIMO#2-FLUX Créamove

Où : Maison Minatec - Parvis Louis Néel – 38000 Grenoble

Quand : 8 - 9 - 10 octobre 2015

A#2-FLUX est un projet mêlant danse, art numérique et recherche en informatique. Le prototype exposé est le deuxième volet du cycle de créations ANIMO qui s’inspire des théories de l’évolution des espèces. Pour le réaliser, l’artiste accompagnée par Eclectic Experience s’est engagée dans un partenariat avec les chercheurs de deux entreprises 4D View Solutions, SIP Conseil et ceux de l’équipe Morphéo Inria Grenoble - Rhône-Alpes. Ensemble ils ont conçu le projet R&D CREAMOVE (FUI 2012_2015) labellisé par le Pôle Imaginove. CREAMOVE propose une rupture dans le monde de l’animation 3D et vous présentera une chaîne de production et post production innovante de séquences animées dites “4D” interactives.

Artistes : Gwendaline Bachini / La CRI

Laboratoires associés : Inria Grenoble - Rhône-Alpes Équipe Morphéo

Entreprises : 4D Views Solution (grenoble) et SIP Conseil

Partenaire du projet : projet R&D CREAMOVE

Comprendre les circulations atmosphérique et océanique

Où : 3 Parvis Louis Néel - Amphithéâtre Grenoble INP - Phelma - 38000 Grenoble

Quand : 8 - 9 octobre (scolaire) 10 octobre (tout public)

Quelles sont les principales caractéristiques des circulations atmosphériques et océaniques ? Comment le réchauffement climatique conduit à une élévation du niveau des mers ? Comment les scientifiques étudient l'évolution du climat à l'aide de modèles numériques ? Des réponses seront illustrées à l'aide d'expériences simples et de modèles numériques simplifiés.

Organisateur : Laboratoire Jean Kunztmann (LJK), Équipe de recherche Airsea (Inria )

Conférence "Comment le numérique change-t-il la société ?"

Où : Bourg en bresse (Ain)

Quand : Samedi 10 octobre de 18h à 19h15

En l'espace de 20 ans, le numérique a intégré la vie quotidienne de la grande majorité des citoyens, modifiant ainsi notre façon de communiquer, s'informer, consommer ou encore travailler. Stéphane Grumbach, directeur de l'Institut Rhône-Alpin des Systèmes Complexes, vous invite à venir questionner les changements sociaux et sociétaux engendrés par le numérique.

Mots-clés : Parvis des sciences Fête de la science 2015 Expérimenta