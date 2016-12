Systèmes neuronaux

Marie Collin - 26/05/2016

Prix Hojjat Adeli 2016 pour les chercheurs des équipes Perception et Mistis

Antoine Deleforge, Florence Forbes et Radu Horaud sont récompensés pour leurs travaux au carrefour de l'apprentissage statistique et de l'analyse de scène auditive ; leur publication intitulée "Acoustic Space Learning for Sound-source Separation and Localization on Binaural Manifolds" a été reconnue comme la contribution la plus innovante de la revue scientifique "International Journal of Neural Systems" en 2015.

Annonce du prix 2016 Hojjat Adeli Award for Outstanding Contributions in Neural Systems

Mots-clés : Systèmes neuronaux Binaural Equipe MISTIS Apprentissage Equipe PERCEPTION