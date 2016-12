Prix

29/01/2015

Prix de la « meilleure innovation de l’année » pour Alexandre Gauthier-Foichat

Le Digital Creation GENIE Awards a été décerné à Alexandre Gauthier-Foichat pour son logiciel Natron, spécialisé dans la compositing vidéo pour la production cinématographique.

Le logiciel Natron FX a été élu « Meilleure innovation de l’année » lors du premier Paris Images Digital Summit, le 22 janvier 2015.

Que récompense le prix de création numérique "Digital Creation GENIE Award" ?

Alexandre Gauthier-Foichat : L’événement "Digital GENIE Awards" est organisé lors du rassemblement Paris Image digital summit, anciennement Paris FX.

C’est la première année que des récompenses sont attribuées. La volonté est de récompenser les personnes ayant joué un rôle technique important pour la production ou la post-production de films, outre les acteurs récompensés par la cérémonie des César.

Comment est venue l’idée de participer à ce concours ?

Alexandre Gauthier-Foichat : En fait nous n’en avons pas eu l’idée par nous-même, c’est l’équipe d’organisation de l’événement qui nous a contactés pour nous dire que le jury des awards pour la meilleure innovation (Venceslas Biri, Pascal Buron, Pierre Hénon, Véronique Godé, Virginie Guilminot) nous avait nominés pour le logiciel Natron.

Que représente ce prix ?

Alexandre Gauthier-Foichat : Avant tout ce n’est pas un prix que je remporte tout seul puisque nous sommes deux co-développeurs : Fréderic Devernay & moi-même. C’est aussi une récompense pour les différents contributeurs internes (Inria) et externes du projet.

Natron était en compétition avec de gros logiciels, notamment le moteur de rendu utilisé par le studio D-Neg. La particularité de Natron est d’être le seul logiciel open source gratuit proposant de s’inscrire comme outil standard professionnel pour le compositing. Le jury a bien noté la portée philosophique et les enjeux que représente l’accès à l’information et l’éducation pour tous à travers Natron et récompense donc le projet pour son innovation à la fois technique mais aussi communautaire car ce sont de nouvelles perspectives de travail qui s’offrent pour toutes les écoles de cinéma.

Quelles perspectives vous ouvrent ce prix ?

Alexandre Gauthier-Foichat : Ce prix nous permet de communiquer davantage autour du projet et surtout d’apporter encore plus de crédibilité au projet open source. Certaines personnes ont souvent le regard craintif sur les projets open source de par l’incompréhension de la gouvernance du projet et des moyens le finançant.

Aujourd’hui le projet logiciel Natron est financé par Inria via le projet Action 3DS dans l’équipe PRIMA et son objectif est de devenir un outil incontournable pour la post production de films ainsi qu’une plate-forme de développement d’outils de vision/graphiques par ordinateur. Aujourd’hui, le monde industriel du cinéma a besoin de bases logicielles stables et pérennes sur lesquelles se reposer afin de pouvoir favoriser l’échange de travail entre industriels et rendre neutre de toute marque l’éducation des jeunes dans ces domaines là.

Mots-clés : Alexandre Gauthier-Foichat Digital GENIE Awards INRIA Grenoble - Rhône-Alpes Natron Compositing Paris Images Digital Summit