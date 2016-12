Les mathématiques sous un angle ludique

Mis en place en partenariat avec la fondation Sciences mathématiques de Paris et l'association Animath, le projet MathC2+ s'inscrit dans les objectifs du plan sciences et technologies à l'École, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative en janvier 2011. Il propose à des élèves volontaires des stages de mathématiques dans les universités et organismes de recherche durant leurs vacances.

Ces stages qui présentent les mathématiques hors du contexte scolaire ont pour principal objectif d'encourager des vocations pour les carrières scientifiques en favorisant la rencontre avec le monde de la recherche et l'émergence d'une culture scientifique. lls s'adressent à des élèves de quatrième, troisième, seconde et première et ciblent plus particulièrement des élèves ne bénéficiant pas d'un cadre propice au développement d'un projet d'études scientifiques à long terme.