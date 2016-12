Transition énergétique

Estelle Raffin - 19/07/2016

Le consortium Greentouch récompensé d'un trophée d'argent aux Edison Awards 2016

Récompensé d’un trophée d’argent dans la catégorie « collective disruption » aux Edison Awards de 2016 à New York, le 21 avril, aux Etats-Unis, le consortium Greentouch a annoncé ses résultats finaux : ses nouvelles approches peuvent améliorer l’efficacité énergétique dans les réseaux sans fils de plus de 10 000 fois.

Le consortium a également annoncé des améliorations significatives dans d’autres domaines des réseaux de communication pouvant réduire de 98% la consommation d’énergie net des réseaux. Ces économies sont équivalentes à l’émission de gaz à effet de serre de 5,8 millions de voitures.

Greentouch est un consortium fondé en 2010 et rassemblant des experts de la recherche dans l’information et les communications. Il est dédié à transformer fondamentalement les communications et les réseaux de donnés et de réduire de manière significative l’empreinte carbone des appareils, des plateformes et des réseaux. Achevé en 2015, le projet a dépassé ses objectifs en proposant des solutions qui améliorent par 10 000 fois l’efficacité énergétique des réseaux d’accès mobiles, ce qui est largement supérieur à l’objectif initial fixé à 1 000.

Greentouch a été fondé par de nombreux partenaires et réunis près de 40 membres issus de l’industrie, des universités, des gouvernements et des institutions de recherche à but non lucratif. Des équipes de recherche Inria ont notamment participé : l’équipe Socrate pour la partie réseaux mobiles et l’équipe Avalon pour la partie réseaux filaires.

Mots-clés : Greentouch Réseaux sans fils Efficacité énergétique Edison Awards INRIA Grenoble - Rhône-Alpes