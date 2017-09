Fête de la Science 2017 : les idées reçues en sciences du numérique

Durée

3h00 9h30 -

12h30 14h -

17h

La Musique Assistée par Ordinateur s'invite à la Fête de la Science Nous vous invitons à Inria Grenoble Rhône-Alpes pour un atelier autour de la « musique assisté par ordinateur ». Ha … super ! … mais que signifie « musique assisté par ordinateur » ? Ces dernières années, les recherches scientifiques dans le traitement des signaux et dans l'informatique ont énormément progressé. Nous sommes aujourd’hui capable avec un ordinateur et un logiciel de musique de produire des voix, des sonorités réalistes (sons de contrebasses, de violons, de piano, etc.) et des sons impossible à produire avec des composants électroniques et parfois même acoustiques. Mais aujourd’hui ce qui change vraiment est que tout un chacun peut produire des compositions musicales de très grandes qualités et les diffuser à un large public. Nous appelons ces nouveaux procédés de création: la MAO pour « Musique Assisté par Ordinateur ». Lors de cette atelier, nous vous proposons de découvrir le rôle et l’apport de la recherche dans ce domaine.