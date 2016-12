Vision par ordinateur

Marie Collin - 7/07/2016

Cordelia Schmid reçoit le prix Longuet-Higgins 2016

Cordelia Schmid, responsable de l'équipe Thoth,a reçu le prix Longuet-Higgins 2016 pour ses travaux en reconnaissance de scènes lors de la conférence internationale CVPR 2016 (Computer Vision and Pattern Recognition), en juin 2016.

Les travaux intitulés "Beyond Bags of Features: Spatial Pyramid Matching for Recognizing Natural Scene Categories", dont elle est co-auteur avec Svetlana Lazebnik (University of Illinois) et Jean Ponce (ENS Paris) ont été présentés à CVPR'06 et cités plus de 5800 fois par des chercheurs en vision par ordinateur depuis leur publication, il y a 10 ans.

Cordelia Schmid est lauréate du prix Longuet-Higgins pour la 3ème fois en 10 ans.

Mots-clés : Cordelia Schmid Reconnaissance de scène Equipe THOTH Vision par ordinateur