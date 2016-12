Bioinformatique

François Rechenmann - 30/10/2012

Analyse de génomes: des avancées pour la biologie et le monde médical

Les premières séquences génomiques et les premières méthodes d’analyse de gènes sont apparues dans les années 70. Mais les progrès spectaculaires des techniques de séquençage des 20 dernières années, associés aux performances croissantes des technologies informatiques, ont ouvert un immense champ d’exploration de ces données aux bioinformaticiens. Un défi toujours d’actualité pour l’avancée des connaissances en biologie et en médecine.

Témoignage de François Rechenmann , directeur de recherche, équipe-projet Ibis

Dans les vingt ans qui ont suivi le lancement du projet « Génome Humain » en 1990, les technologies de séquençage des génomes ont progressé de six ordres de grandeur. Ainsi, là où plus de 40 laboratoires se sont mobilisés pendant plusieurs années pour obtenir en 1997 le génome complet de la bactérie B. subtilis, un résultat similaire peut aujourd’hui être obtenu en quelques jours à un coût inférieur à 1000 €.

Localiser les gènes, déterminer la fonction d’une protéine et interpréter les grandes quantités d’informations générées

Connaître la séquence de génomes n’est qu’une première étape, l’interpréter en est une autre. C’est là qu’intervient la bioinformatique.

Il s’agissait tout d’abord de prédire la localisation des gènes, c’est-à-dire les régions sur la séquence génomique qui portent l’information utilisée par la cellule pour synthétiser une ou plusieurs protéines. Le problème a trouvé de bonnes solutions algorithmiques pour les organismes bactériens, mais reste très imparfaitement résolu pour les génomes eucaryotes, tels que ceux des mammifères, dont les gènes, perdus dans la séquence génomique, sont de plus morcelés en sous-régions codantes et non-codantes.

La prédiction des fonctions d’une protéine, dont la séquence en acides aminés a été déterminée à partir de la localisation et la structure d’un gène, ne possède pas de solution algorithmique. C’est essentiellement par comparaison directe ou indirecte avec des protéines dont la fonction est connue que les fonctions d’une protéine peuvent être inférées. Cette comparaison, du fait de la taille des séquences et des bases de référence utilisées, met en œuvre des heuristiques qui restent très gourmandes en puissance de calcul et sollicitent les infrastructures distribuées.

Disposer de bases de données de référence est devenu un enjeu pour l’interprétation des séquences génomiques. Au sein de mon équipe de recherche Helix, en collaboration avec l’Université Joseph Fourier à Grenoble et l’Institut Suisse de Bioinformatique à Genève, nous avons conçu la base de données MicroB qui intègre les connaissances génomiques, protéiques et métaboliques sur plusieurs centaines d’organismes microbiens.

Ces différents outils d’analyse, de gestion, mais aussi de visualisation, doivent être aisément accessibles et utilisables par les biologistes dont l’objectif est une meilleure compréhension des organismes dont le génome est séquencé. Le consortium Genostar, qui a associé de 1999 à fin 2003, Inria, Institut Pasteur et les deux sociétés de biotechnologies Genome Express et Hybrigenics, a ainsi développé un environnement intégré d’analyse et de gestion des génomes microbiens, qui est maintenant valorisé, étendu et distribué par la société Genostar.

Connaître et analyser les génomes ont des applications très diverses

Connaître le génome de l’homme permet de mieux connaître l’organisme humain et ses pathologies ; connaître les génomes des bactéries et des virus est tout aussi fondamental. Outre la contribution à la conception de vaccins, d’antibiotiques ou d’antiviraux, la connaissance des micro-organismes a des retombées importantes dans le domaine des biotechnologies. Il s’agit là d’utiliser des bactéries, des levures ou encore des microalgues, adéquatement sélectionnées ou modifiées, pour leur faire produire des molécules d’intérêt, par exemple des précurseurs de biocarburants.

Les progrès du séquençage et des méthodes d’analyse sont en train de modifier profondément le monde médical

Ainsi, on sait que tous les cancers trouvent leur origine dans des modifications du génome. Plusieurs projets, typiquement menés au sein de l’ICGG (International Cancer Genome Consortium), visent donc à séquencer, pour un même patient, les génomes de cellules cancéreuses et de cellules normales, et ce pour différents types de cancers. En comparant les deux génomes, et en utilisant également un génome de référence où les gènes ont été localisés et caractérisés, l’identification des différences et leur association à la pathologie devraient permettre de construire des « cartes d’identité » des tumeurs, ouvrant la voie à des diagnostics fins et des thérapies ciblées. À Lyon, la Fondation Synergie Lyon Cancer mène notamment un projet très ambitieux de cette nature.

ET DANS 20 ANS ? François Rechenmann , fondateur en 1999 de l’équipe-projet Inria Helix pour développer des outils informatiques d’analyse de séquences génomiques puis, en 2004, de la société Genostar pour en promouvoir l’usage au sein des laboratoires tant académiques qu’industriels. "Il faut s’attendre à ce que séquenceurs et logiciels bioinformatiques se multiplient en milieu clinique puis, à terme, dans de nombreux laboratoires d’analyses médicales. Il serait alors possible, par exemple, de suivre l’évolution de la résistance de l’agent pathogène chez des patients en cours de thérapies antivirales ou antibactériennes. Pour cela, les bioinformaticiens devront proposer des logiciels, simples d’usage, mais extrêmement fiables et pertinents, susceptibles d’être certifiés. Du côté des biotechnologies, la modification de souches par ajout de gènes et de leurs signaux de régulation nécessite que soient développés de véritables systèmes de conception assistée par ordinateur pour aider le microbiologiste à choisir et assembler des composants sous la forme de séquences. La suite du processus, à savoir la réalisation des vecteurs et leur évaluation, sera toujours plus automatisée, permettant de tester et de cribler rapidement de très nombreuses constructions."

Mots-clés : Equipe IBIS Inria Grenoble - Rhône-Alpes Séquençage Génome Bioinformatique Medical François Rechenmann