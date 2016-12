Workshop

Workshop BOQUSE

Le Centre Inria Bordeaux – Sud-Ouest organise, à travers son équipe de recherche Bacchus, et en partenariat avec le Cluster d’excellence CPU de l’Université de Bordeaux, le workshop BOQUSE. Date : 16/12/2013 au 18/12/2013

16/12/2013 au 18/12/2013 Lieu : Talence, Centre Inria Bordeaux - Sud-Ouest

Talence, Centre Inria Bordeaux - Sud-Ouest Organisateur(s) : Inria et Cluster d'excellence CPU

Trois jours consacrés aux avancées en matière de simulation des fluides et plus spécifiquement de quantification des incertitudes pour des problèmes de mécanique des fluides . Des travaux scientifiques qui trouvent notamment leurs applications dans la construction aéronautique , l'aérospatiale , l’ingénierie des matériaux ou la fusion contrôlée .

Le workshop, qui prend place au sein du Centre Inria Bordeaux – Sud-Ouest réunit des scientifiques de renommée internationale venus de France, Suisse, Italie, des Pays-Bas ou encore des Etats-Unis… Il se déroulera à travers 3 journées thématiques (invités le matin et exposés-abstracts sélectionnés par les organisateurs l’après-midi) :

16 décembre : journée consacrées aux méthodes, les techniques numériques innovantes y seront présentées

17 décembre : les applications, à travers des problèmes spécifiques comme la turbulence ou les écoulements multiphasiques

18 décembre : sensibilité et optimisation, il s'agit de prendre en compte les incertitudes pour une conception robuste et stable

Simuler et contrôler l’écoulement des fluides est en effet fondamental pour les industries concernées . La prédiction par la simulation numérique de ces écoulements permettrait de se passer de prototypes expérimentaux dont la construction et la maintenance peuvent être longues et coûteuses. Il s’agit donc de mieux connaître les lois suivies par ces paramètres incertains et de prédire leur impact sur les modèles, ce qui permet d’améliorer la prédiction (maîtrise de la trajectoire, résistance des matériaux) et de donner un outil de validation de modèle. Les applications sont nombreuses : aérospatial , énergies renouvelables (géothermie, solaire), les écoulements géophysiques (barrages hydroélectriques, tsunamis), ou encore les centrales nucléaires .

Mots-clés : Mécanique des fluides Simulation des fluides Quantification des incertitudes Aérospatial Nucléaire