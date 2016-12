Événement

Inria fête la science à Bordeaux

C’est cette année dans ses nouveaux locaux du 200 avenue de la Vieille Tour que le Centre Inria Bordeaux – Sud-Ouest accueillera le public à l’occasion de la fête de la science. Du 8 au 12 octobre, collégiens et lycéens sont conviés à venir découvrir les sciences du numérique autour d’ateliers et expositions. Date : 8/10/2012 au 12/10/2012

8/10/2012 au 12/10/2012 Lieu : Talence, 200 avenue de la Vieille Tour

Talence, 200 avenue de la Vieille Tour Intervenant(s) : Brice Goglin, Pietro Congedo, Patrick Reuter

Des ateliers pour découvrir les sciences du numérique

Dans le cadre du circuit scientifique bordelais organisé pour la fête de la science, le Centre propose aux élèves de découvrir les sciences du numérique en sortant des schèmes scolaires : manipulation, jeu de questions-réponses et surtout des sujets originaux qu’ils n’ont pas forcément l’occasion d’aborder en classe.

Au programme : trois ateliers, trois façons de parler informatique et mathématiques et d’éveiller la curiosité d’un public pas toujours averti !

Prédire l’avenir : le pouvoir de la simulation dans le monde des fluides…

Quel est le point commun entre une turbine servant à produire de l’énergie, une capsule spatiale et un tsunami ? Réponse : les fluides ! En effet dans tous ces domaines, on a affaire à des fluides. Quand on dit fluide on pense assez vite aux liquides, et pourtant ce n’est pas tout à fait le cas…

Par ailleurs, les fluides en question ont certains comportements (ils se déplacent, se répartissent, etc.) que l’on cherche à prédire : que se passe-t-il lorsqu’une vague atteint le littoral ou comment se déplace la vapeur dans une turbine ? Autant de questions auxquelles la simulation numérique peut répondre. C’est donc la simulation numérique et des techniques innovantes associées que l’équipe Bacchus présentera pour la fête de la science et tout cela autour d’applications très concrètes !

Seriez-vous plus efficaces que votre ordinateur ?

Saviez-vous que les consoles de jeu sont de véritables calculatrices ? Les processeurs et cartes graphiques qu’elles embarquent, avides de calculs complexes, sont par exemple capables de reproduire les effets de la gravité, du vent, d’anticiper les actions du joueur… bref de rendre les jeux toujours plus réalistes.

Les cartes graphiques ont vu leur usage premier détourné afin de faire grandir la puissance de calcul des ordinateurs. Aujourd’hui une seule machine peut calculer bien plus vite que l’ensemble des habitants de la terre réunis ! Mais pour cela il faut exploiter efficacement ses capacités, c’est-à-dire faire travailler ensemble et intelligemment de nombreux composants indépendants, plus ou moins spécialisés, et organisés de manière hiérarchique. C'est aussi difficile que de manager une équipe dans une entreprise !

On se plaint souvent de la lenteur des ordinateurs. Mais sauriez-vous vous répartir les travaux aussi efficacement qu'eux ? Et si on essayait sur des exemples de la vie courante ?

Devenez les Indiana Jones de la 3D !

Reproduire de vrais objets sur ordinateur, les reconstruire numériquement en 3D, et ce simplement avec quelques clichés … un doux rêve ? Pas du tout, et c’est exactement ce que l’équipe manao, en partenariat avec des archéologues, a entrepris avec les statues entourant le phare d’Alexandrie. Les fragments de ces objets colossaux ne pouvant être réassemblés en réel, c’est la modélisation 3D qui a permit de faire revivre les statues.

L’équipe propose de faire connaître et comprendre les techniques utilisées en reproduisant ces méthodes sur des objets de la vie courante. Ainsi, les élèves peuvent-ils venir avec leur propres objets afin d’en construire un modèle 3D !

L’histoire de nos sciences en objets

Cylindre à crypter, arithmomètre ou autre machine Nema, la science se découvre aussi a travers son histoire et les objets qui l’ont marqué ! Centrée sur l’histoire du calcul et celle de la cryptographie, l’exposition fera un détour par la vie d’Alan Turing qui a notamment travaillé dans ces domaines, et qui fêterait ces 100 ans cette année.

Parcours libre au cœur des sciences du numérique

Les sciences du numérique sont partout, elles inondent notre quotidien et on les retrouve dans tous les domaines. Santé, société, transport, énergie ou encore planète, l’exposition "Parcours au cœur des sciences du numérique", disséminée à travers le bâtiment, revient sur ces différents domaines et fait le focus sur les recherches menées au sein du centre.

Gageons que cette année encore, l’immersion au cœur de sciences du numérique suscitera des vocations chez les jeunes Aquitains !

* Objets prêtés par le collectionneur talençais, Michel Mouyssinat.

Localisation

Mots-clés : Médiation Bordeaux - Sud-Ouest Fête de la science