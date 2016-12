Evénement

Lancement de la communauté de « Simulation numérique interactive et expérience virtuelle »

Sous l’égide de la région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, le Pôle Digital Aquitaine organise un événement en l'honneur du lancement de la communauté « Simulation numérique interactive et expérience virtuelle » en présence d’Alain Rousset, président du conseil régional Aquitaine Limousin Poitou-Charentes et des membres fondateurs de la communauté : Vincent Chaillou, président édition ESI Group, Christophe Chartier, P.-D.G. d’Immersion et Monique Thonnat, directrice centre de recherche Inria Bordeaux - Sud-Ouest. Date : 26/05/2016

26/05/2016 Lieu : Aérocampus Aquitaine

Aérocampus Aquitaine Organisateur(s) : Digital Aquitaine

Cette nouvelle communauté permettra de développer les atouts et la diversité de la nouvelle grande région en matière de technologies innovantes et de simulation. Elle réunira au sein de Digital Aquitaine les acteurs numériques de la recherche et de l’innovation et ceux des industries, des filières et des usages, avec comme principaux objectifs de :

favoriser les échanges entre les industriels et les PME centrés sur les besoins en simulation numérique (industrielle, technique et scientifique) et notamment des technologies innovantes (réalité virtuelle, réalité augmentée, Big data , contrôle/systèmes, etc...) ;

permettre aux apporteurs/concepteurs de solutions et aux utilisateurs de partager des objectifs communs, suivant des axes stratégiques, sur le long terme ;

développer des projets collaboratifs autour des usages et des applications métiers associés.

Ce moment privilégié sera l’opportunité pour la communauté de dévoiler sa feuille de route ainsi que les premières marques d’intérêt issues des secteurs aéronautique, santé, transport, espace, défense, énergie...

