Rencontre Inria Industrie : Dispositif médical, objets connectés, systèmes d'information : quelle gestion de la convergence numérique ?

19/10/2015

Plus de 300 personnes se sont retrouvées le 13 octobre dernier au Palais de la Bourse à Bordeaux dans le cadre d’une Rencontre Inria Industrie. Co-organisé avec Aquitaine Développement Innovation (ADI), cet événement avait pour thème « Dispositif médical, objets connectés, systèmes d’information : quelle gestion de la convergence numérique ? ». Cette journée fut riche en contenu avec 6 conférences, 21 démonstrations et 16 présentations flashs d’entreprises invitées.

Retrouvez les présentations des intervenants ci dessous et dans le programme et ses pages spécifiques dédiées. Des vidéos des démonstrations seront bientôt mises en ligne.

Conférences plénières

Dysfonctions électriques cardiaques : rôle des sciences numériques et opportunités de transfert Par Michel Haïssaguerre , Professeur, Chef du service d'électrophysiologie cardiaque, Hôpital Cardiologique du Haut Lévêque - CHU de Bordeaux - Université de Bordeaux, Directeur de L’Institut de Rythmologie et modélisation Cardiaque (LIRYC) Présentation_IHU Liryc (pdf, 4 Mo)

Panorama scientifique des recherches Inria Par Alain Viari , Directeur Scientifique Adjoint pour les Sciences de la Vie et l'Environnement, Inria Présentation_A.Viari (pdf, 6 Mo)

MedicActiV, 1ère plateforme de e-formation en simulation numérique en santé Par Jérôme Leleu , président Interaction Healthcare et en charge du développement stratégique du département de simulation numérique en santé , Nathalie Pierard , Chef de projet et consultante e-santé – Interaction Healthcare et Yves Coudière , responsable de CARMEN, équipe projet Inria Présentation_MedicActiV (pdf, 4 Mo)

De l’hôpital connecté au management de santé des populations Par Jérôme Faggion , Directeur du Business Development, Direction des Projets Stratégiques, Maincare Solutions Présentation_Maincare Solution (pdf, 2 Mo)

Les conditions de la confiance dans la santé mobile : financer des projets innovants avec le financement participatif (crowdfunding) et labelliser les applications et objets connectés. Par Guillaume Marchand , fondateur de DMD Santé et Isabelle Zablit, Directrice du Business Development de Wellfundr Présentation_DMD et WellFundr (pdf, 2 Mo)

Présentation flash d'entreprises invitées :

Une innovation ouvrant la voie à la télésurveillance des maladies chroniques respiratoires et cardiaques AQSITANIA - Patrick Hanusse , Docteur ès Sciences, Président et Directeur Scientifique de AQSITANIA SAS Présentation Aqsitania (pdf, 902 Ko)

Le diabetasensor, un système global connecté contre le diabète AST - Bogdan Nicolescu-Catargi , Professeur au CHU de Bordeaux et chercheur à L'institut de Chimie et Biologie des Membranes et des Nano-objets (CBMN – université de Bordeaux / Bordeaux INP / CNRS) Présentation AST (pdf, 2 Mo)

eDevice - Les technologies de télécommunication au service de la santé eDevice - Antoine Challot - Responsable Communication présentation Edevice (pdf, 1 Mo)

Télémédecine et Téléradiologie : Expertise Technique, Médicale, Organisationnelle, Juridique EMAGING - Alexis Labbé , Directeur Projets et Développement et Stéphane Laurent , Directeur Présentation Emaging (pdf, 3 Mo)

Convergence numérique : l’émergence d’un besoin en littératie pour accompagner le changement de paradigme technique Itwell - Catherine Argillier , Présidente d’ITWELL Présentation Itwell (vnd.ms-powerpoint, 5 Mo)

Le futur carnet de vaccination électronique national : objectifs et exigences MESVACCINS.NET - Fabrice Pillon , Directeur général de SYADEM Présentation Mesvaccins.net (pdf, 1 Mo)

Quantification et visualisation de l'arbre trachéo-bronchique dans un examen scanner-CT Noctylio - Dr Hugo Balacey , CTO (Chief technical Officer) Présentation Notylio (pdf, 1 Mo)

La prise de mesure biométrique 3D avec des dispositifs low-cost Pixeliris - Emmanuel Ruiz , CEO - Head of innovation Présentation PIxelIris (pdf, 4 Mo)

THALIE: logiciel de suivi des troubles cognitifs Simsoft3D - Dr. André Joly , Directeur Général de SimSoft3D et Mme Sylvie Poulette , Conseil et Gestion de projet Présentation SimSoft3D (pdf, 1 Mo)

La convergence numérique pour le maintien à domicile des personnes dépendantes Symbio système - Laurent Soccorsi , Directeur général SYMBIO System Présentation SymbioSystème (pdf, 1 Mo)