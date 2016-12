Rencontre

Laura Bernard, Séverine Valerius - 21/02/2013

Voyage au cœur des sciences et technologies du numérique pour les lycéens de la CUB

Dans le cadre du projet académique « Objectif 2015 », l’académie de Bordeaux conduit une politique volontariste en matière d’orientation des élèves vers les filières scientifiques et les métiers de la recherche tout en oeuvrant à la mise en place effective d’un continuum bac – 3 / bac + 3.

C’est dans ce contexte que le Centre de Recherche Inria Bordeaux – Sud-Ouest et le rectorat de l’académie de Bordeaux organisent pour la première fois une journée de découverte des sciences du numérique pour les lycéens de terminale ISN (Informatique et Sciences du Numérique) de la Communauté Urbaine de Bordeaux et leurs professeurs :

Lundi 25 février 2013, de 14h00 à 18h00, le centre Inria Bordeaux – Sud-Ouest accueillera dans ses locaux une cinquantaine d’élèves de terminale S option informatique et sciences du numérique. Une opération inédite qui sera l’occasion pour les chercheurs et les ingénieurs du centre de partager avec les jeunes leur passion pour les sciences du numérique et de leur faire découvrir la réalité de la recherche publique.

Un nouvel enseignement pour des jeunes "natifs du digital"

Parce que l’informatique est devenue une science à part entière et qu’elle est présente dans notre quotidien sans même que nous nous en rendions compte, il était normal que les technologies de l'information et de la communication intègrent le monde de l'enseignement. C'est chose faite depuis la rentrée 2012 où 25 lycées de l'académie de Bordeaux ont déployé le dispositif pédagogique lié à cet enseignement.

L'objectif affiché est clair : sensibiliser les jeunes, filles et garçons, à la diversité des métiers du monde numérique afin de leur faciliter l'accès aux nombreuses perspectives de carrière qu'offrent les sciences informatiques.

Plongée dans l’univers de la recherche

Quatre démonstrations seront proposées aux élèves afin de favoriser les interactions avec les chercheurs : sciences du numérique en santé, robotique, informatique et environnement et orchestration d’objets communicants dans le cadre de l’aide à personne. Plongés en immersion, les jeunes pourront par exemple, interagir avec un robot humanoïde Nao via une caméra 3D ou encore assister à un test de contrôle à l’aide de la pensée via une interface cerveau/ordinateur.

À ce stade de leur formation, les lycéens sont confrontés à de nombreuses questions : quelles formations donnent accès aux métiers de la recherche ? Quels objectifs de carrière après un parcours scolaire scientifique ? Autant d’interrogations auxquelles les chercheurs et les ingénieurs, mais également les professionnels des ressources humaines pourront répondre lors d'un échange informel en fin d'après-midi.

Perspectives d'avenir

Ce galop d'essai se veut ambitieux. Le Centre Inria Bordeaux – Sud-Ouest envisage d’étoffer le projet en invitant également des terminales S, option ISN lors de la fête de la science d'octobre 2013. Pour 2014, le projet serait d’étendre hors de la CUB le périmètre géographique des lycées participant à cette opération.

Mots-clés : Rectorat de l'académie de Bordeaux Expériences Enseignement informatique et sciences du numérique Inria Bordeaux - Sud-Ouest