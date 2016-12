Prix

Quand Inria inspire les start-up et les mène au Sénat

Batvoice Technologies lauréat au concours Tremplin Entreprises

Organisé par le Sénat et l’ESSEC, la 16e édition du concours Tremplin Entreprises s’est déroulée le 20 juin 2016 dans la prestigieuse salle Boffrand (Sénat) en présence d’invités de marque tels Thierry Breton, le P.-D.G. d’Atos, Philippe Adnot, le sénateur et président du conseil départemental de l'Aube, ainsi que Jean-Michel Blanquer, directeur général de l'Essec, et Emeric Peyredieu du Charlat, directeur général d'Essec Alumni. Le concours couvrait quatre thèmes : Internet et services, Logiciels et systèmes, Énergies, Matériaux et composants et Sciences de la vie. Prenant appui sur les travaux menés par Khalid Daoudi, chercheur au Centre de Recherche Inria – Bordeaux Sud-Ouest (équipe GeoStat*), Batvoice Technologies est l’un des trente lauréats retenus parmi les trois-cent-quatre-vingts candidatures déposées.

Batvoice Technologies : un projet de transfert ambitieux et disruptif

Depuis trois ou quatre ans, l'entreprise qui identifie les émotions et les comportements humains à partir des caractéristiques de la voix, même à distance (par téléphone) travaille en étroit partenariat avec l'équipe Geostat d'Inria, en exploitant les travaux de recherche portant sur les nouvelles technologies issues du traitement du signal "parole". Avant la fin de l’année, le fondateur de Batvoice, Maxime Sendorek, souhaiterait effectuer une levée de fonds de 850 000 € afin de développer le concept et de renforcer la stratégie marketing et commerciale. Etape finale : la start-up ambitionne de s’exporter au niveau international en commençant par les États-Unis. Une « voix » qui paraît toute tracée !