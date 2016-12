Perrine Berment reçue à Matignon

Les innovations numériques dans le secteur médical sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus présentes.

Que pensez-vous de ce passage progressif à la e-santé ?

Perrine Berment

Doctorante dans l’équipe MONC, chez Inria depuis 2013

Je pense que ce passage est indispensable. Mais je sais que certaines personnes sont plus ou moins réfractaires parce qu’elles ne connaissent pas vraiment le monde du numérique. Ces mêmes personnes n’ont pas conscience qu’en réalité elles utilisent déjà des objets connectés. Prenons l’exemple des instruments d’imagerie médicale : ils sont présents dans le monde médical depuis suffisamment longtemps pour ne plus être effrayant, d’autant plus qu’il y a toujours un médecin associé à cet examen, pourtant ces technologies sont liées à la e-santé.

Un mathématicien peut aussi travailler sur le cancer mais c’est moins connu ou moins compris. Pourtant toutes les sciences sont liées les unes aux autres et pour comprendre ce qu’il se passe dans l’une on a besoin des autres. Il faut réussir à faire passer le message, c’est indispensable pour faire des progrès tant en biologie qu’en médecine. Cela va prendre du temps mais on peut faciliter les choses, notamment en s’impliquant dans des actions de vulgarisation scientifique. Ainsi, nous pourrons expliquer le monde du numérique et, dans ce cas particulier, la e-santé, qui effraie avant tout parce qu’elle n’est pas comprise.