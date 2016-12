Inria et l’Institut d’Optique Graduate School renforcent leur partenariat scientifique pour faire de l’Aquitaine la première région de France sur les recherches alliant optique et numérique.

A propos du LP2N, Laboratoire Photonique, Numérique et Nanosciences

Créé en 2011 et installé à l’Institut d’Optique d’Aquitaine, le LP2N est unité mixte de recherche du CNRS, de l’Université de Bordeaux et de l’Institut d’Optique Graduate School.

Le LP2N concentre sa recherche sur les systèmes complexes au sein desquels l’optique et l’informatique jouent un rôle essentiel. Ses activités sont centrées autour de la nanophotonique, de la biophotonique, des ondes de matière et du traitement de l’information. De nombreuses applications, en biologie, informatique et développement instrumental sont rendues possibles grâce aux travaux menés au laboratoire. Le laboratoire est partenaire de nombreux investissements d'avenir et est en particulier coordonnateur du projet d'excellence (EQUIPEX) MIGA.

A propos de l’Institut d’Optique Graduate School

L’Institut d’Optique Graduate School, ou « SupOptique », est une grande école d’ingénieurs. Fondé en 1920, il est un des acteurs majeurs de l’enseignement supérieur et de la recherche en optique et photonique en France. Son rayonnement international repose à la fois sur la qualité de la formation qui y est dispensée, sur les contributions scientifiques majeures de son centre de recherche et sur ses liens étroits avec l’industrie.

L’optique et la photonique sont des sciences et technologies qui diffusent à tous les niveaux dans la société, tant dans le grand public (multimédias, télécommunications, santé...) que dans la recherche la plus avancée (physique, chimie, spatial, aéronautique, biosciences, environnement,...).