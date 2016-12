Nomination

Séverine Valerius - 29/10/2013

Monique Thonnat est nommée Directrice du Centre de Recherche Inria Bordeaux – Sud-Ouest

C'est en présence de l'ensemble du personnel du Centre de Recherche Inria Bordeaux – Sud-Ouest , des partenaires académiques, institutionnels et économiques, sous la houlette de Michel Cosnard, Président-directeur général d'Inria, qu'a eu lieu le mardi 29 octobre 2013 la passation de témoin entre Monique Thonnat et Jean Roman, qui en avait assuré l'intérim au départ d'Isabelle Terrasse en juin dernier.

Docteur-ingénieur en optique et traitement du signal, Monique Thonnat était précédemment directrice scientifique adjointe (DSA) d'Inria en charge du domaine "Perception, Cognition et Interaction". A ce titre elle consacrait une partie de son activité à une mission de coordination de la recherche, de prospective, et d'animation scientifique.

En parallèle de ses activités de DSA, elle continuait ses recherches dans l'équipe STARS du centre Inria Sophia Antipolis - Méditerranée avec une focalisation sur la reconnaissance d'activité et sur ses applications pour l'assistance aux personnes.

Elle est directement impliquée dans l'Inria Project Lab regroupant 9 équipes-projets Inria "PAL" Personally Assisted Living pour développer des techniques et des services pour améliorer l'autonomie et la qualité de vie des personnes âgées et fragiles.

Monique Thonnat, directrice de recherche de 1ère classe est habilitée à diriger des recherches. Spécialiste des techniques de vision cognitive, son activité de recherche a toujours été à la frontière de la vision par ordinateur et de l'intelligence artificielle. Ingénieur en optique et traitement du signal en 1980, elle obtient en 1982 sa thèse en traitement d'images astronomiques préparée au laboratoire d'astronomie spatiale du CNRS à Marseille. Elle rejoint le centre de recherche de Sophia Antipolis en 1983 et devient directrice de recherche en 1991.

Monique Thonnat y a créé deux équipes. Elle est co-fondatrice et conseiller scientifique de la start-up Keeneo spécialisée en vidéo-surveillance (créée en 2005). Elle a publié 187 articles scientifiques, 2 brevets intenationaux et dirigé 24 thèses.

Elle est membre du scientific advisory board du projet européen Fish4Knowledge. Depuis 2011 elle est responsable d'une activité health and well being du KIC EIT ICT labs et membre du conseil scientifique du centre national de reférence Santé à domicile et Autonomie (CNR SdA).

Elle est également membre du conseil scientifique de l'ENPC.

Monique Thonnat est Chevalier de la Légion d'Honneur.

