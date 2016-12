Concours création d'entreprises innovantes

Laura Bernard - 16/07/2013

Julien Bruneau récompensé pour son projet de start-up iQSpot

Le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a annoncé le 2 juillet dernier les résultats de la 15e édition du Concours national d'aide à la création d'entreprises de technologies innovantes. Dans la catégorie « En émergence » et parmi les projets primés, le projet de création de start-up « iQSpot » (anciennement nommé « DiaSuite ») de Julien Bruneau, issu de l’équipe Phoenix à Inria Bordeaux – Sud-Ouest.

Le projet de start-up iQSpot en quelques mots

Julien Bruneau : "Le projet de start-up iQSpot propose une plateforme logicielle dédiée à la gestion intelligente de bâtiment. Cette plateforme, disponible sur le Cloud, permet la connexion et l’interaction complète de tous les composants de l’écosystème d’un bâtiment : les occupants, les capteurs, les actionneurs et les affichages. Le but d’iQSpot est de rendre les bâtiments qui nous entourent plus intelligents, plus efficaces énergétiquement et plus agréables à vivre. Ce projet repose sur la technologie DiaSuiteBox développée au sein de l’équipe Phoenix à Inria Bordeaux Sud-Ouest qui est une plateforme de développement d’applications Machine-to-Machine orchestrant des capteurs et actionneurs."

Les perspectives qu’ouvre le concours

Julien Bruneau : "Ce concours aide les projets de création d’entreprises de technologies innovantes à financer les premières étapes de la vie d’une entreprise. La subvention qui nous est allouée dans le cadre de concours va maintenant nous permettre de financer les études de faisabilité technique, économique et juridique nécessaires pour établir la preuve du concept. De plus, être lauréat du concours apporte un label reconnu précieux pour notre projet de création d’entreprise, qui sera d’une grande aide pour la recherche future de financements complémentaires."

