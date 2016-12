Salon de recrutement

Lola Kovacic - 27/03/2012

Découvrez les grands gagnants du jeu « Deviens inventeur du monde numérique »

Les 9, 10 et 11 février derniers, à l’occasion du salon Aquitec, Inria Bordeaux – Sud-Ouest proposait au public de se prendre au jeu de l’innovation numérique avec à la clé, pour les plus créatifs, quelques cadeaux « nouvelles technologies » ! Avec des projets plus ou moins réalistes – et réalisables – les participants ont tenté de se mettre dans la peau d’un inventeur du monde numérique. Découvrez les « inventions » qui ont remporté l’adhésion du jury.

Le Computer-Baguette remporte le Prix Lycéen

Imaginez pouvoir transporter votre ordinateur dans un étui pas plus grand que deux baguettes chinoises… c’est la proposition du lycéen Wladimir Wojeik ! L’ordinateur se présenterait sous la forme de deux baguettes que l’on écarterait pour laisser apparaître un écran virtuel et tactile ! Fonctionnalité supplémentaire : pour les inconditionnels des « anciennes technologies » on pourrait y connecter une souris et un clavier sans fil !

Le prix Collégien récompense les Retinecame

Comme nous l’explique Alexandre Blasco, les Retinecame sont des lunettes qui permettraient aux aveugles de voir. Beau projet, mais comment ça marche ? Les lunettes seraient en fait composées de deux caméras reliées au cerveau de l’individu via des ondes – et Alexandre ne manque de préciser « non nocives » - qui en plus permettraient un rétablissement de la rétine !

Coup de cœur pour le Scanner Virtuel

François Lagorce a imaginé une machine qui permettrait de scanner n’importe quel objet ou image numérique pour la projeter sous la forme d’un hologramme 3D, en taille réelle. Selon François cette invention pourrait être particulièrement utile aux scientifiques.

Prix Lot Gagnant Prix Lycéen iPad Wladimir Wojeik Prix Collégien iPod Nano Alexandre Blasco Coup de cœur du jury Casque Audio François Lagorce

