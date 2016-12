2015 - 2016 : Un an de recherche au Centre

Publication

Séverine Valerius - 1/02/2016

En parcourant les pages de Plug'In , vous découvrirez les réalisations communes menées avec nos partenaires de recherche et d'innovation et des points de vue et des convictions sur la révolution numérique que nous vivons.

A l'honneur dans ce quatrième numéro : les point de vue croisés d'Hélène Jacquet - Directrice générale des service Adjointe de l'université de Bordeaux et Laurent Bordes - Vice-Président Recherche de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour sur les moyens pour maximiser l'impact de la recherche numérique ; les résultats de recherche en matière de santé et de médecine ; le métier d'assistant d'équipe de recherche ; les partenariats Inria-PME et la médiation des sciences.

L'ambition de Plug'In : donner à voir et à comprendre la révolution numérique en région Aquitaine.