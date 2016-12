Salon

Séverine Valerius - 24/11/2011

Inria contribue à la ville de demain

Les jeudi 8 et vendredi 9 décembre, le Centre de recherche Inria Bordeaux – Sud-Ouest participe à la première édition de Metro’Num : la rencontre des services numériques urbains et territoriaux au Hangar 14 à Bordeaux. L'occasion pour l'institut de montrer une partie des travaux qu'il mène en la matière.

Quelle compréhension les Français ont-ils du monde numérique ?

Dans le cadre de la conférence « Regards sur le numérique », Inria présentera pour la première fois en région son étude « Les Français & le Nouveau Monde numérique » réalisée durant l’été 2011 par TNS Sofres. Cette conférence se tiendra le 9 décembre de 11h30 à 13h00. La présentation sera suivie par un échange avec deux grands témoins : Francis Pisani , journaliste et blogueur pour Transnet et Le Monde et Serge Soudoplatoff , Directeur d’Hyperdoxe et responsable de la politique 2.0 à Fondapol.

Énergie et réseaux : focus sur nos travaux

Les équipes Inria présenteront leurs avancées dans le cadre d’ateliers de travail collaboratifs. Ces échanges permettront aux intervenants de partager leurs expériences sur la thématique de l’énergie et des réseaux. Charles Conseil de l'équipe de recherche Phoenix s’exprimera le jeudi 8 décembre de 14h à 15H30 sur le thème « Convergence Energie/Telecom : une nouvelle révolution ». Nicolas Omont , de l’Inria Innovation Lab (ex I-Lab) Artelys quant à lui, effectuera une présentation sur le sujet « Optimisation de la consommation énergétique : du bâtiment au quartier » le vendredi 9 décembre de 9h30 à 11H00.

Inria en démonstration live sur le parcours numérique

Par ailleurs, vous pourrez découvrir des innovations numériques issues des travaux d’Inria et de ses partenaires par le biais de démonstrations dynamiques et interactives : outils de simulation 3D, réalité augmentée et applications innovantes au service de la ville de demain !

"L'urbanisation grandissante de nos territoires amène de nombreux défis qu'ils soient économiques, sociaux ou écologiques. La ville de demain a donc besoin de penser intelligemment son développement en prenant appui sur des usages et des services numériques performants et optimisés. L'ambition d'Inria est de contribuer, dans le cadre des recherches menées avec ses partenaires, à inventer les technologies numériques de demain qui simplifient nos tâches et enrichissent notre quotidien. Participer à Metro'Num est ainsi pour nous une formidable opportunité de partager nos travaux de recherche sur le sujet et de contribuer avec toutes les parties prenantes de la ville et des territoires à faire du numérique un atout de nos sociétés." Isabelle Terrasse , Directrice du centre de recherche Inria Bordeaux – Sud-Ouest.

