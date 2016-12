Salon de recrutement

Séverine Valerius - 17/01/2011

Rencontrez ceux qui font la recherche scientifique en Aquitaine au Salon Aquitec 2011

Les 3, 4 et 5 février 2011, l'Inria sera présent sur le salon Aquitec, 1er salon régional de l’orientation, des métiers, de l'emploi et de la formation aux côtés des trois autres établissements publics à caractère scientifique et technologique (Epst) d'Aquitaine.

En rencontrant le Cnrs, l'Inserm, l'Inra et Inria, découvrez les environnements de travail de la recherche publique ; des univers innovants, souvent tournés vers l'international, intellectuellement motivant et favorisant l'autonomie.

Cause commune pour des échanges plus enrichissants

Cette année, l'Institut national de la recherche agronomique (Inra) rejoint le Centre national de la recherche scientifique (Cnrs), l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) et l'Institut national de la recherche en informatique et en automatique (Inria). Ensemble ces quatre instituts font le choix de partager le plus largement possible les informations liées à la diversité des métiers de la recherche scientifique. Qu'il s'agisse des différents modes de recrutement pour chaque établissement ou des formations permettant d'y postuler, les visiteurs du stand auront des réponses à toutes leurs questions.

Avec environ 80% des métiers exercés issus de profils variés : la diversité n'est pas un vain mot dans la recherche

Le fonctionnement de la recherche scientifique fait co-exister des profils extrêmement variés. En effet pour qu'un chercheur puisse exercer son activité il s'appuiera en moyenne sur 4 ingénieurs, techniciens ou adjoints techniques, tant pour construire et manager des projets de recherche, que pour contribuer à leur mise en œuvre technique et à leur suivi administratif. De la salle d'expérimentation au secrétariat, toute une chaine de compétences est en place pour garantir une recherche de qualité. Par ailleurs, la pluralité des métiers exercés dans la recherche scientifique contribue à la créativité et à la compétitivité des équipes de recherche de nos instituts.

Echanger avec les personnels des instituts à l'occasion de la Conférence et des animations proposées au public

Jeudi 3 février , une conférence exceptionnelle sur les métiers de la recherche se déroulera en présence de scientifiques d’ingénieurs et techniciens qui témoigneront de leurs processus de recrutement et de leurs expériences au sein des établissements représentés lors du salon.

, une conférence exceptionnelle sur les métiers de la recherche se déroulera en présence de scientifiques d’ingénieurs et techniciens qui témoigneront de leurs processus de recrutement et de leurs expériences au sein des établissements représentés lors du salon. Sur l’Espace thématique des métiers de la Science, les services des Ressources Humaines des 4 EPST informeront le public sur l’ensemble des modalités sur/ hors concours et l’accompagnera pour faciliter ses démarches.

Cet espace thématique permettra également à des équipes de recherche restreintes d’aborder leurs métiers de façon ludique en réalisant quelques manipulations/démonstrations simplifiées de laboratoire (ex. : fabrication de pelotes d’ADN à partir de tomates, Interaction avec des robots humanoïdes,…). Les 4 Epst espèrent ainsi encourager la curiosité du public pour initier des discussions et travailler sur le parcours professionnel de candidats potentiels.

Mots-clés : Aquitaine Métiers de la recherche Recrutement Sud-Ouest Bordeaux