Séverine Valerius - 6/09/2016

Lancement d’EXAPTA, une innovation disruptive pour une viticulture plus durable

Dans un marché mondial extrêmement concurrentiel, la filière viticole française doit faire face à de nombreux défis. Elle doit maintenir sa compétitivité, durablement, et évoluer pour être en phase avec les attentes sociétales. C’est dans cette optique qu’a été créé EXAPTA, un outil d’aide à la décision (OAD), adaptable à tout domaine viticole.

Le numérique au service des grands crus bordelais

Robuste, évolutive et inédite, la solution logicielle a été conçue par une société de conseil dans la filière des vins et spiritueux, Ertus Group, et des chercheurs français en sciences du numérique.

EXAPTA génère des itinéraires techniques et les plannings des travaux pour les matériels, pour les traitements, et pour le personnel, en fonction des contraintes rencontrées par l’exploitation viticole : absences, pannes, évolution du vignoble, conditions météorologiques… L’optimisation porte sur l’utilisation du matériel et le prix des interventions, ce qui permet une réduction efficace des coûts d’exploitation et un choix éclairé des équipements à utiliser. En particulier, l’intégration de la stratégie de lutte phytosanitaire de l’entreprise dans l’OAD conduit à une meilleure gestion de l’application des pesticides et s’inscrit dans le cadre d’une viticulture plus durable.

La propriété, soulagée des tâches de planification grâce à l’outil numérique, peut dorénavant se consacrer à des activités à forte valeur ajoutée telles que la surveillance du vignoble, le management, le développement technico-commercial ou encore la relation client. EXAPTA s’adresse également aux prestataires de services et aux groupements de producteurs en leur facilitant une éventuelle mutualisation des ressources.

Un partenariat gagnant entre un institut de recherche et une PME

EXAPTA a pu voir le jour dans le cadre d’un dispositif appelé « Inria Innovation Lab », un partenariat renforcé entre une PME - ici, Ertus Group - et une équipe-projet commune - ici RealOpt du Centre Inria Bordeaux – Sud-Ouest, du CNRS, de l’université de Bordeaux et de Bordeaux INP. Ce programme de recherche commun d’une durée de deux à trois ans doit permettre à terme de conforter la capacité d'innovation de la PME grâce à une augmentation de ses recrutements en R&D et un transfert de technologies.

EXAPTA, intégré au logiciel de gestion de production vitivinicole Process2Wine, développé par Ertus Group, sera commercialisé en 2017.

Ce projet est soutenu par la Région Nouvelle Aquitaine, BPI France et l’Initiative d’excellence (Idex) de l’université de Bordeaux.

Ertus Group est une société de services dédiée à la filière des vins et spiritueux, fondée en 2000 par Alain Sutre. Ses principaux domaines d’activité sont le conseil vitivinicole, l’audit technico-économique, la gestion de projets et la conduite du changement. Elle a surtout proposé depuis 5 ans une offre sur l’analyse des systèmes d’information qui sont nécessaires à la prise de décisions pertinentes. Elle développe et commercialise également la suite logicielle Process2Wine . La filiale canadienne du groupe permettra aussi de diffuser EXAPTA sur le continent Nord-Américain où Process2Wine est déjà commercialisée depuis deux ans. La société vient de procéder en Juillet 2016 à une levée de fonds de 1,1 M€ qui doit lui permettre d’assurer son développement.

RealOpt est une équipe commune à Inria et à deux laboratoires sous tutelle de l'université de Bordeaux, de Bordeaux INP et du CNRS : l’Institut de Mathématiques de Bordeaux (IMB) et le Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique (LaBRI). L’équipe travaille sur des méthodologies d’optimisation sous contraintes impliquant des décisions binaires (action ou non-action). Les applications sont nombreuses en logistique (tournées de véhicules), en gestion de système (réseau télécom), en planification des tâches (emplois du temps), ou en organisation de la production (problèmes de découpe de verre, planning des maintenances). Le module d’optimisation EXAPTA exploite la plateforme logicielle BaPCod développée au sein de l’équipe.

Mots-clés : Développement durable Optimisation Transfert Inria Innovation Lab Viticulture Realopt