Culture scientifique

Lola Kovacic - 29/09/2011

Une semaine pour découvrir les sciences informatiques et mathématiques

Après une excellente expérience en 2010, le Centre a choisi de participer une nouvelle fois à la fête de la science. A Bordeaux, le « circuit scientifique» permet aux scolaires de visiter divers lieux où s'exerce la recherche du 10 au 14 octobre. Cette année, d’autres actions connexes sont organisées par Cap Sciences, qui coordonne l’événement : animation d’un blog, conférences dans Bordeaux, etc. Du côté du Centre, nous avons également souhaité faire grandir l’événement : quelques nouveautés au rendez-vous cette année !

Les mardi 11 et jeudi 13 octobre, le Centre recevra des lycéens afin de leur donner un aperçu des recherches qui y sont menées. Ce sont les équipes ALEA, IPARLA, MAGNOME, PHOENIX et RUNTIME qui leur proposeront des ateliers : une occasion de faire connaitre la recherche à un public jeune et d’échanger avec lui.

Une visibilité accrue

Cette année, des pigistes et étudiants assisteront aux ateliers du circuit scientifique bordelais afin de couvrir l’événement et d’en assurer une large diffusion. Images, témoignages, articles, … alimenteront le blog dédié de Cap Sciences, le CCSTI local et coordinateur de la fête de la science en région. En centre-ville, des écrans diffuseront également des vidéos des ateliers afin d’en faire profiter le plus grand nombre.

Parler de nos sciences : une mission de premier plan

En dehors de ce moment fort qu’est la fête de la science, le Centre s’implique tout au long de l’année dans des actions de médiation scientifique. Que ce soit pour des opérations comme Visages des sciences, des visites de laboratoires ou encore des rencontres avec les chercheurs, n'hésitez pas à contacter le Centre pour organiser une visite.

Mots-clés : Fête de la science Sud-Ouest Vulgarisation Médiation scientifique