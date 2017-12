Application

12/12/2017

College+ en téléchargement sur l'AppStore !

Depuis 2012, l’équipe-projet Phœnix du centre de recherche Bordeaux — Sud-ouest, commune avec l’université de Bordeaux et le CNRS, développe un assistant scolaire numérique, Collège+ . Il facilite l’inclusion des élèves avec troubles du spectre autistique (TSA) en classe ordinaire.

La première version de ce dispositif, testée dans trois collèges sur cinquante élèves de l’académie de Bordeaux, a montré qu’elle apportait de réels bénéfices aux enfants avec TSA.

Cette application a reçu le Prix académique de l’innovation pédagogique en 2014. Elle est maintenant disponible pour tablette gratuitement sur l’AppStore.

Une application centrée utilisateur pour lutter contre ...

Financée par la Fondation Orange et le ministère de l’Éducation nationale, l’application Collège+ s’appuie sur une démarche centrée utilisateur, consistant à intégrer dès les premières phases de conception toutes les parties prenantes (parents, élèves, professeurs, cliniciens et accompagnants d’enfants en situation de handicap - AESH). Ces échanges ont permis de dégager les besoins de chacun et de réaliser un outil intégrant les contraintes et préférences de l’environnement et de la population visée.

Cette approche a permis d’obtenir une application adaptée à son contexte d’utilisation comme en témoigne Sophie Gerbé, enseignante coordinatrice ULIS (unités localisées pour l’inclusion scolaire) au collège Gérard Philipe de Pessac : « Tout le personnel du collège a remarqué l'évolution au niveau de l'adaptation sociale des élèves. Ils prennent plus facilement la parole (en cours ordinaires), ils s'expriment spontanément auprès du personnel (agents de service, assistants d'éducation...), ils osent aller à l'administration, certains ont pu se tourner vers les autres élèves du collège et fréquentent même le foyer entre 12 et 14 heures. »

Le conseil départemental de la Gironde, Leclerc et le Rotary Club de Bordeaux ont financé l’équipement des élèves de l’expérimentation en tablettes.

… Un cloisonnement persistant entre les Ulis et les classes ordinaires …

Une scolarisation en milieu ordinaire est un facteur d’intégration avéré chez les enfants avec TSA. Cependant, cette intégration demeure très limitée, les élèves restent souvent confinés dans les ULIS et sont rarement inclus en classe ordinaire avec les autres élèves de l’établissement. Cette situation leur laisse peu d’opportunités d’expériences sociales avec leurs pairs.

Une barrière essentielle à l’inclusion de ces élèves en classe ordinaire est l’acquisition de comportements socio-adaptatifs. Les constats répertoriés concernent très souvent :

la planification d'activités scolaires ;

la formulation d'actes de communication verbale ;

l'autogestion des émotions (comportements inadaptés) ;

la perception et la compréhension des émotions faciales d'autrui.

Ces comportements socio-adaptatifs sont le terreau sur lequel les apprentissages scolaires s’élaborent. Ils concourent d’ailleurs à l’établissement des aptitudes nécessaires pour suivre une scolarité, comme en témoignent les outils d’évaluation du handicap scolaire.

… Grâce à des modules personnalisés

Collège+ regroupe deux ensembles de modules visant à favoriser l’acquisition des comportements socio-adaptatifs scolaires tout en promouvant l’auto-détermination.

Les modules d’assistance à la vie scolaire

Ils sont utilisés en classe et comprennent un assistant de réalisation de tâches consacrées aux routines scolaires (ex : sortir son matériel de classe) et aux routines de communication verbale (ex : poser une question). Un autre module permet à l’enfant de gérer ses émotions.

Les modules de remédiation/entraînement

Ils sont utilisés en ULIS ou à la maison et développent la capacité de l’enfant à gérer et à mentaliser les émotions qu’il perçoit. Pour cet entraînement, des situations statiques et dynamiques sont proposées à l’enfant. Un autre module vise à entraîner l’enfant à maintenir son regard dans différentes situations sociales. Enfin, un module entraîne l’enfant à la planification et à la résolution de problèmes du quotidien (ex : assistant à la réalisation de tâches).

Pour chacune de ces applications, les contenus sont gérés séparément par l’interface, ce qui implique que chaque élément (images, textes, paramètres, etc.) peut être modifié à tout moment sans modifier l’interface des applications. Cette fonctionnalité permet donc une personnalisation des contenus selon les besoins de l’enfant et ses préférences.

Mots-clés : TSA Outil pédagogique Application