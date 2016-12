La bibliothèque Eigen récompensée au « Symposium on Geometry Processing » 2013

La bibliothèque Eigen

Eigen est une bibliothèque C++ générique (template ) pour l’algèbre linéaire couvrant entre autre le calcul matriciel et les solveurs numériques. Grâce à une interface de haut-niveau et performante, un développement open-source, et l’absence de dépendance, Eigen est apprécié non seulement pour ses performances mais aussi pour sa facilité d’utilisation et de diffusion. Les domaines d’application sont très variés, mais Eigen rencontre un franc succès dans les domaines de la synthèse d’images (modélisation, jeux vidéo, rendu, etc.), de la vision par ordinateur, et de la robotique.