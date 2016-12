Événement

Inria présent sur le Village Innovations des Journées Francophones de la Radiologie

La nouvelle édition des Journées Francophones de la Radiologie (JFR) aura lieu du 14 au 17 octobre 2016 au Palais des Congrès de Paris. À cette occasion, Inria sera présent sur le Village Innovations au travers des consortiums de valorisation thématique CVSTENE et Aviesan. Date : 14/10/2016 au 17/10/2016

14/10/2016 au 17/10/2016 Lieu : Palais des Congrès, Village Innovations – niveau 1, Hall Passy, stand 102

Depuis 2015, le Village Innovations est une initiative de la Société Française de Radiologie, soutenue par CVSTENE et le pôle de compétitivité Medicen Paris Région. Il a pour objectif de mettre en avant les technologies innovantes dans le domaine de la radiologie diagnostique et interventionnelle, issues ou non de recherches académiques.

Cette année, sept équipes de recherches issues des membres des CVT CVSTENE et Aviesan viendront présenter leurs travaux sur le salon. Avec treize autres équipes, leurs travaux seront également exposés dans un catalogue des technologies innovantes distribué sur le salon et prochainement en ligne.

Trois équipes-projets Inria seront présentes sur le salon :

L’équipe Galen viendra présenter les technologies TheceaSegment (Segmentation & contourage / coloriage automatique rapide multi-organe) et TheceaFuse (Fusion (élastique) multi-organe (mono et multimodal) temps réel).

L’équipe Visages présentera le nœud le nœud Information Analysis and Management (IAM) de France Life Imaging (FLI), mais aussi la solution Shanoir : SHAring NeurOImaging Resources.

L’équipe Monc exposera le projet Nenuphar, une suite logicielle pour le suivi des patients en oncologie.

Les JFR sont l'occasion pour Inria de faire connaître et de présenter les compétences et les expertises clés de l'institut en radiologie et de rencontrer les praticiens de l'imagerie médicale pour mieux répondre à leurs besoins technologiques présents et futurs.

Mots-clés : CVSTENE AVIESAN Galen MONC Visages